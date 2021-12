Stiftung Warentest : Geräte mit neuen Luftfiltern kommen gegen Coronaviren an

Deutschland Luftfilter entfernen Coronaviren gut aus der Raumluft. Doch laut einer Analyse der Stiftung Warentest lässt ihre Leistung nach, wenn die Filter ein paar Monate in Gebrauch sind.

Gute Luftfilter tun, was ihr Name verspricht: Sie filtern die Luft von Schadstoffen, Pollen, Bakterien und - derzeit besonders wichtig - Viren wie SARS-CoV-2. Letzteres bestätigt eine Analyse der Stiftung Warentest von sieben Geräten.

Mit frischem Filter seien alle in der Lage, in der Luft schwebende Aerosolpartikel, die die Viren tragen und verbreiten, einzusammeln, berichtet die Zeitschrift „test“ (Ausgabe Januar 2021). Die Warentester haben die Luftfilter im Testbetrieb in einer Prüfkammer verschieden großen Paraffinölteilchen, darunter in der Größe der Coronaviren, ausgesetzt.