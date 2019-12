Dekoraktion oder Kleinigkeiten? : Geschenke zum Einzug

Nach einem Einzug in die neue Wohnung wird meist mit Freunden und Helfern eine Einweihungsparty veranstaltet. Natürlich möchte jeder eine Kleinigkeit mitbringen, was sich aber oftmals als sehr schwierig erweist, denn das passende Geschenk zu finden ist alles andere als leicht.

Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, denn es gibt eine große Auswahl an tollen Dekorationsmöglichkeiten, um der Wohnung das gewisse Etwas zu verleihen. Entscheidend ist hierbei immer, dass der Geschmack der zu beschenkenden Person getroffen wird und das Geschenk auch wirklich zur Einrichtung passt. Ob etwas Buntes oder Einfarbiges, etwas Lustiges oder Verspieltes oder einfach ein personalisiertes Geschenk, viele Dinge lassen sich auch auf wunderbare Weise miteinander kombinieren, um etwas ganz Besonderes zu erhalten.

Haushaltsgeräte, beispielsweise ein Bügeleisen oder ein Wäscheständer, sind sehr praktische Geschenke, die allerdings nur ungerne verschenkt werden. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, denn bis vor ein paar Jahren wurden diese Geschenke nicht wirklich mit viel Begeisterung aufgenommen. Allerdings hat sich diese Einstellung ziemlich verändert, da es gerade in der ersten Wohnung Dinge sind, die in jedem Fall benötigt werden.