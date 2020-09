Gut, aber nicht teuer : Geschirrspültabs im Test

Stiftung Warentest hat 13 Spülmaschinen-Tabs getestet. Am besten schneiden Eigenmarken von Handels- und Drogeriemarktketten ab. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin So soll es sein: Das Geschirr kommt sauber aus der Spülmaschine, ohne Wasser- oder Kalkflecken. Welche Tabs das am besten können, hat Stiftung Warentest getestet.

Ohne Speisereste, dafür blitzblank: So soll Geschirr und Besteck aus der Spülmaschine kommen. Aber welches Spülmittel verwendet man am besten, damit man am Ende mit dem Ergebnis zufrieden ist?