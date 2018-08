später lesen Wasch-Tipp Grasflecken mit Bleichmittel entfernen FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Twittern

Teilen



Die neue Fußballsaison beginnt - auch in den Jugend-Ligen. Für viele Eltern heißt das: Grasflecken in der Wäsche der Kinder. Beim Entfernen der eingetrockneten Flecken hilft meist nur Bleichmittel, erläutert der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt. dpa