Spartipps fürs Putzen Handspülmittel auch für Spiegel und Küchenoberflächen nutzen

Mit was kann ich den Boden reinigen, wie die Küchenoberflächen - und mit welchen Mitteln wird eigentlich das Klo sauber? Die Vielfalt an Putz- und Reinigungsmitteln in den Regalen von Drogerien und Supermärkten ist zwar riesig. Laut der Verbraucherzentrale NRW reichen vier Reiniger aber für einen gründlichen Hausputz aus: Allzweckreiniger, Scheuerpulver oder Scheuermilch, Handspülmittel und Essig- oder Zitronensäure bzw. entsprechende Reiniger damit.