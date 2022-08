Tipp für Bauherren : Hausbau: Darum sollten Sie von Teilabnahmen absehen

Berlin Wer zum ersten Mal eine Immobilie baut, wird mit vielerlei neuen Verträgen, Absprachen und Regelungen konfrontiert. Längst nicht alle sind zum Vorteil der Bauherren.

Wer eine Immobilie baut, schließt dazu in der Regel einen Bauvertrag. In manchen dieser Verträge sind sogenannte Teilabnahmen vorgesehen. Bauherren sollen also während des Baufortschritts einzelne Bauabschnitte begutachten und förmlich abnehmen. Der Verband privater Bauherren (VPB) rät davon aber ab.