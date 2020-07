Einliegerwohnungen können vermietet werden : Hausbau mit Einliegerwohnung – was für diese Form von Immobilien spricht

Foto: Unsplash.com/Tierra Mallorca

Immobilien erfreuen sich in Deutschland nach wie vor einer großen Popularität. Zwar hat die derzeitige Krise auch den Immobilienmarkt leicht geschwächt, das hat sich jedoch eher in einer etwas geringeren Nachfrage als in gesunkenen Kosten niedergeschlagen. So oder so steht außer Frage, dass Die Investition in Immobilien nach wie vor attraktiv ist.

Wenn es um gute Anlagen geht, stehen Immobilien hoch im Kurs. Doch die Möglichkeiten diesbezüglich sind groß und infolgedessen müssen Sie sich erst einmal für ein geeignetes Objekt entscheiden. Dazu gehört auch, ob Sie selber eine Baumaßnahme vornehmen oder ein Fertighaus bauen lassen. Des Weiteren sollten Sie wissen, um was für eine Immobilie es sich handeln soll. Falls es die finanziellen Mittel zulassen, empfiehlt sich der Hausbau mit Einliegerwohnung. Diese Form der Immobilien bringen nämlich einige Vorteile mit sich.

Einliegerwohnungen können vermietet werden

Wer sich eine neue Immobilie zulegt, möchte diese entweder vermieten oder selber in ihr wohnen. Ein Hausbau mit Einliegerwohnung ermöglicht Beides. Während der Wohnraum der Hauptwohnung von Ihnen selber genutzt wird, kann die Einliegerwohnung weitervermietet werden. Angesichts der Tatsache, dass die Preise für Immobilien nach wie vor steigen, steigen dadurch auch die Vorteile durch Mieteinnahmen. Diese Flexibilität ist in jedem Fall ein potentieller Grund, um sich für einen Hausbau mit Einliegerwohnung zu entscheiden.

Vermieten von Wohnraum gestaltet sich einfacher

Eine Einliegerwohnung zu vermieten, kann eine gute monatliche Einnahmequelle sein. Zumal sich das Vermieten auf diese Weise weniger umständlich gestaltet. Durch die Nähe zum Wohnraum sind Sie immer Vorort und können daher sofort helfen, wenn es Probleme gibt. Des Weiteren haben Sie die Einliegerwohnung immer im Blick. Dadurch können Sie auch ein Auge darauf werfen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und es sich um einen guten Mieter handelt.

Konzept eignet sich gut für Familien

Kinder werden größer und ab einem gewissen Alter, spätestens bis zu Beginn der Pubertät suchen sie in der Regel nicht die Nähe der Eltern. Nicht selten kann das zu familiären Spannungen führen. Ein Haus mit Einliegerwohnung ist eine Möglichkeit, um dieses Problem zu umgehen. Durch die getrennte Wohneinheit lassen sich familiäre Probleme leichter vermeiden. Zudem haben pubertierende Kinder ausreichend Freiraum. Und sollte es mal Schwierigkeiten geben, so sind die Eltern direkt nebenan. Das ist ein interessantes Konzept, das Familien in Erwägung ziehen sollten.

Staatliche Fördergelder erleichtern die Finanzierung

Es lässt sich nicht bestreiten, dass ein Hausbau mit Einliegerwohnung etwas höhere Kosten verursacht. Die Finanzierung sollte im Endeffekt dennoch möglich sein. Schließlich können Sie von einer doppelten KfW-Förderung profitieren. Durch die KfW-Förderung für Privatpersonen ist ein Darlehen in sechsstelliger Höhe möglich. Und das zu einem günstigeren Zinssatz. Die Finanzierung eines Hausbaus wird dadurch ungemein erleichtert. Zumal weitere staatliche Förderprogramme zur Verfügung stehen. Wer ein großes Bauprojekt mit Einliegerwohnung realisieren möchte, steht also nicht alleine da.

Steuerliche Vorteile