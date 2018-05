später lesen Tipp Hausfinanzierung – Welche Nebenkosten kommen auf einen zu? Teilen

Viele Deutsche überlegen mittlerweile einfach das Geld in ein Haus oder sogar eine Wohnung zu investieren. Mittlerweile sollten die Kaufinteressenten in dem Bereich allerdings nicht vergessen, dass erhebliche Nebenkosten auf einen zukommen werden. Focus Online hat daher gezeigt, welche Kosten in dem Bereich noch gegeben sind und auf welche man achten sollte. Spätestens nach der Finanzkrise sollte man daher schauen, dass man sein Eigenheim direkt als eigene Geldanlage einsetzt. Daher ist diese Variante der Anlage auch immer beliebter geworden. Durch die Stagnation der Löhne und Gehälter gibt es selbst in dem Bereich immer mehr Wertzuwächse, sodass das Kaufinteresse von Häusern und Wohnungen ständig ansteigt.Des Weiteren muss ein passendes Immobilienkredit her, um das Eigenheim auch finanzieren zu können. Anfallende Nebenkosten beim Kredit beachten.