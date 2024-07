Ab ins Eigenheim Hauskauf: Drei Risiken - und wie Sie sie verringern können

Nach einem sportlichen Anstieg in den vergangenen Jahren sinken die Zinsen für Immobilienkredite leicht, hier und da sind auch Immobilien selbst wieder erschwinglicher geworden. Eine gute Zeit also, um den Hauskauf (wieder) in den Blick zu nehmen? Damit dabei alles glattläuft, sollten Sie einige Risiken einkalkulieren - und versuchen, sie zu minimieren.