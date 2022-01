Praxistest : Heimwerker brauchen sie: Schnellspannzwingen im Test

Köln Die Zeitschrift „Selbst ist der Mann“ und das VPA Prüfinstitut haben Schnellspannzwingen einem Praxistest unterzogen. Mit guten Ergebnissen: Sogar die schlechtesten im Testfeld sind brauchbar.

Schnellspannzwingen - so etwas benötigt eigentlich jeder Heimwerker und jede Heimwerkerin, sagt Peter Baruschke von der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“. Die Zwingen fixieren beim Verleimen oder Montieren zwei Teile oder sie spreizen sie zum Bearbeiten auseinander.

Anders als Schraubzwingen kann man sie in der Regel mit nur einer Hand benutzen. Ein weiterer Vorteil: Der Druck beim Pressen ist bei einer Schnellspannzwinge besser dosierbar und die Klemmkraft lässt sich durch Knopfdruck schnell wieder abbauen. Ihr Nachteil ist ein geringerer Pressdruck, was bei den üblichen Arbeiten für Schnellspannzwingen - das Verleimen von Holz - aber nichts ausmache, so die Zeitschrift „Selbst ist der Mann.“