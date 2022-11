Effektiv heizen : Richtig messen – Warum die Feuchtigkeit im Brennholz so wichtig ist

Feuchtes Brennholz rußt mehr und erzeugt gefährliche Schadstoffe. Wer möglichst effektiv heizen will, braucht daher trockenes Brennholz. Wir stellen vier einfache Wege vor, die Feuchtigkeit im Holz zuverlässig zu messen.

Gutes Brennholz will vernünftig getrocknet sein. Das gilt seit jeher beim Heizen mit Kaminen und Öfen. Doch wie erkennt man, ab wann das Holz trocken genug ist? Und warum ist das Trocknen so wichtig?

Feuchtes Brennholz heizt weniger und setzt Schadstoffe frei

Welche Feuchtigkeit im Brennholz ist ideal?

Messmethode 1: Der Schlagtest

Die wohl älteste und einfachste Methode, die Feuchtigkeit des Brennholzes zu bestimmen, ist der Schlagtest. Dabei werden zwei Holzscheite aneinandergeschlagen. Kling das Holz beim Aufschlag dumpf, ist es noch eher feucht. Je heller der Klang ist, desto trockener ist das Holz. So einfach diese Methode ist, so ungenau ist sie auch, da sich damit nur die Feuchtigkeit in den oberen Schichten bestimmen lässt. Ob der Kern des Holzes noch feucht ist, erfährt man dabei nicht. Als kurzer Test, bevor es in den Ofen geht oder wenn man die Scheite ohnehin in der Hand hat, eignet sich der Schlagtest allemal.