Winter-Tipp Heizen und Lüften: So geht’s richtig, damit Schimmel keine Chance hat

Es gibt gute Tipps, wie man Lüften und Heizen in die richtige Balance bringt. Trotzdem sind die Voraussetzungen nicht für alle Wohnungen gleich. Die Verbraucherzentralen weisen auf diverse Unterschiede hin. So kommt es zum Beispiel darauf an, wie gut Gebäude gedämmt und wie luftdicht die Gebäudekonstruktion ist. Wichtig ist auch die Frage, ob ein Querlüften durch Fenster an unterschiedlichen Gebäudeseiten möglich ist. Das Außenklima ist ebenfalls wichtig. Bei niedrigen Temperaturen ist deshalb etwas weniger Lüften notwendig.