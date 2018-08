später lesen Umweltschäden vermeiden Heizöltanks in Hochwassergebieten verankern oder abdichten FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Wer in einem von Hochwasser gefährdeten Gebiet wohnt, muss unter Umständen seinen Tank fürs Heizöl verankern oder abdichten. Die Frist dafür läuft in Überschwemmungsgebieten aber erst im Januar 2023, in Risikogebieten zehn Jahre im Januar 2033 später ab. dpa