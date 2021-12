Winterferien : Heizung auch im Urlaub nicht abstellen

Stuttgart Verreist man, kann man Geld sparen, wenn die Heiztemperatur im Haus abgesenkt wird. Wird das Gebäude aber zu kühl, drohen Schäden.

Ganz ausstellen sollte man die Heizung an kalten Wintertagen nicht. Auch nicht, wenn man in den Urlaub oder für die Feiertage wegfährt. Denn schon wenige Tage Frost können dazu führen, dass das Haus so stark abkühlt, dass Wasserleitungen gefrieren und platzen.