Optimal heizen Wie man die Heizung entlüftet und warum Sie sich darum kümmern sollten

Je nachdem, was für Heizkörper Sie haben, werden die Ventile auf unterschiedliche Art geöffnet. Besonders an älteren Modellen findet man noch die Ventile, an denen man einen Heizkörperschlüssel ansetzt. Dieser spezielle Schlüssel ist in jedem Baumarkt für einen geringen Preis erhältlich. Bei Moderneren Heizungen dreht man das Ventil meist mit einem Schlitzschraubendreher auf und wieder zu. Ein Blick auf die Heizkörper verschafft ganz schnell Klarheit darüber, welches dieser Werkzeuge Sie zum Entlüften benötigen. Die Ventile finden Sie meist seitlich im oberen Bereich der Heizkörper.