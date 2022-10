Wohnen : Heizung entlüften: Wie es geht und warum Sie sich darum kümmern sollten

Wenn die Heizung nicht mehr genug Wärme abgibt, hilft oft schon eine einfache Maßnahme. Die Heizkörper müssen bloß entlüftet werden, damit wieder alles in Ordnung ist.

Warum sollte man die Heizung entlüften?

Wenn sich in der Heizungsanlage Luft ansammelt, macht sich das oft durch störende Geräuschentwicklung bemerkbar. Vor allem werden aber die Heizkörper nicht mehr so warm wie sie sein sollten. Die Folge ist, dass Sie den Thermostat weiter aufdrehen müssen, um die gleiche Raumtemperatur zu erreichen. Deshalb raten nicht nur die Verbraucherzentralen zum Entlüften der Heizkörper, um Heizkosten zu sparen.

Wann sollte man die Heizung entlüften?

Oft wird empfohlen, zu Beginn der Heizperiode alle Heizkörper einmal zu entlüften. Unabhängig von dieser Empfehlung gibt es aber deutliche Anzeichen, wenn eine Entlüftung notwendig wird. Vor allem wird ein Heizkörper nicht mehr komplett warm, wenn sich Luft ansammelt. Schon durch das Anfassen des Heizkörpers können Sie feststellen, ob er beim Heizen gleichmäßig warm wird oder teilweise kalt bleibt. Außerdem deutet ein Gluckern im Heizkörper an, dass eine Entlüftung geboten ist. Wenn das der Fall ist, sollten Sie in der kalten Jahreszeit umgehend handeln.

Es ist nicht schwierig, die Heizkörper in den eigenen vier Wänden zu entlüften. Dabei tun sie nichts anderes, als die Ventile ein wenig öffnen, damit Luft aus dem System entweichen kann. Falls sich die Leistung Ihrer Heizung vermindert hat und Sie zur Miete wohnen, ist trotzdem eine Nachfrage beim Vermieter sinnvoll. Vielleicht gibt es ein Problem an der Anlage, von dem Sie noch nichts wissen, das aber bereits behoben wird. Eventuell kann auch ein Hausmeister für Sie die Heizung entlüften, wenn Sie sich dabei unsicher fühlen.

Verschiedene Ventile: Heizkörper entlüften mit und ohne Schlüssel

Je nachdem, was für Heizkörper Sie haben, werden die Ventile auf unterschiedliche Art geöffnet. Besonders an älteren Modellen findet man noch die Ventile, an denen man einen Heizkörperschlüssel ansetzt. Dieser spezielle Schlüssel ist in jedem Baumarkt für einen geringen Preis erhältlich. Bei Moderneren Heizungen dreht man das Ventil meist mit einem Schlitzschraubendreher auf und wieder zu. Ein Blick auf die Heizkörper verschafft ganz schnell Klarheit darüber, welches dieser Werkzeuge Sie zum Entlüften benötigen. Die Ventile finden Sie meist seitlich im oberen Bereich der Heizkörper.