Damit es nicht gluckert : Heizung vor dem Winter entlüften

Vor Anbruch der Heizsaison sollten alle Heizkörper in der Wohnung unbedingt entlüftet werden. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

Berlin Draußen wird es langsam kühler. Bevor man nun ab und an die Heizung anstellt, sollte man sich erst einmal um die Heizkörper kümmern. Nur so wird es drinnen auch wirklich warm.

In der kalten Jahreszeit will man es Zuhause mollig warm haben. Also wird die Heizung angestellt. Doch vor dem ersten Heizen sollte man seine Heizkörper entlüften. Sonst kann es den ganzen Winter über nervige Gluckergeräusche geben.