Schwarze Schafe im Blaumann : Hilfe gegen unseriöse Handwerker

Mancher Schaden braucht sofort eine Lösung: Diese Not können unseriöse Handwerker finanziell ausnutzen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Stuttgart Unseriöse oder unfähige Handwerker kosten viel Geld - und noch mehr Nerven. Doch Kunden können sich gegen Abzocke wehren.

Wenn nur für das Öffnen einer Haustüre mehrere Hundert Euro fällig werden und für die Reinigung eines verstopften Abflusses gleich ein üppiger vierstelliger Betrag in Rechnung gestellt wird, dann haben unseriöse Handwerker neue Opfer gefunden.

„Ärger über überteuerte und unberechtigte Handwerkerrechnungen machen einen großen Teil unserer Arbeit aus“, berichtet Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg . Besonders leichte Beute machen unseriöse Dienstleister bei Notfällen im Haushalt, in denen schnelle Hilfe gefragt ist. „In dieser unangenehmen Situation sind die Verbraucher gestresst und nervös, das macht sie anfällig für überzogene Rechnungen.“

Man hilft sich selbst, indem man den Überraschungsmoment aus so einer Situation herauslöst. Man kann sich also mal über ortsansässige, zuverlässige Notdienste informieren und Empfehlungen von Nachbarn und Bekannten einholen.

Die Kontaktnummern dieser Anbieter werden im Smartphone gespeichert, bei Nachbarn hinterlegt oder an einer leicht zugänglichen Stelle - wie unter der Fußmatte - deponiert. Steht man ohne Schlüssel vor der eigenen Tür, weiß man direkt, wo man anrufen kann.

Und: „Wenn Sie das Unternehmen nicht kennen, lassen Sie sich zuerst die Kontaktdaten und den Ansprechpartner geben“, rät Bauer. Dann sollte man das Problem möglichst genau beschreiben und schon einen Preisrahmen festlegen. Dieser wird durch den Stundenlohn, Anfahrtskosten und eventuelle Zuschläge für besondere Einsatzzeiten bestimmt: „Wenn ein Unternehmen am Telefon dazu keine klaren Angaben machen will, finde ich das verdächtig“, sagt der Verbraucherschützer.

Vor Ort muss man dann souverän bleiben, wenn unangenehme Überraschungen auftauchen. Etwa, wenn die Firma mit einem zusätzlichen Mitarbeiter anrückt, der nicht unbedingt erforderlich ist, aber zusätzliche Kosten verursacht. Besonders beliebt ist auch, bei einer einfachen Türöffnung das Schloss zu zerstören, um so einen teuren Neueinbau zu rechtfertigen.

Die nächste Falle lauert beim Bezahlen: „Auf keinen Fall direkt bar oder am mobilen EC-Terminal zahlen, auch wenn die Notdienste darauf drängeln. Denn in diesem Fall ist das Geld weg“, warnt Bauer. Bei dubiosen Notdiensten sind Mitarbeiter darauf geschult, die Kunden so unter Druck zu setzen, dass diese überteuerte Rechnungen akzeptieren.