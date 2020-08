Gewerberäume : Hinweisschild mit neuer Adresse gilt als Werbung

Berlin Wer Gewerberäume mietet, sollte sich den Mietvertrag gut ansehen. Denn anders als im Wohnraummietrecht gibt es keinen gesetzlichen Schutzmechanismus gegen ungünstige Regelungen.

Für Gewerbetreibende ist es wichtig, dass sie ihre Kunden über einen Umzug an einen anderen Standort informieren können.

Allerdings besteht nicht unbedingt Anspruch darauf, entsprechende Hinweisschilder am alten Standort anbringen zu dürfen, wie eine Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg zeigt (Az.: 44 C 275/18), auf die die Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien vom Deutschen Anwaltsverein (DAV) hinweist. Maßgeblich ist demnach das, was im Mietvertrag geregelt ist.