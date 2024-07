Vorbeugender Brandschutz Im Brandfall richtig vorbereitet: Eine Checkliste

Es kommt nicht nur darauf an, den Rettungsweg zu kennen - man sollte ihn auch nutzen können. Fluchtwege sollten nicht durch Möbel oder Fahrräder versperrt sein. Sie können nicht nur die Flucht erschweren, sondern auch selbst in Brand geraten. Die Haustür sollte sich von innen immer ohne Schlüssel öffnen lassen, sonst sitzt man im Treppenhaus fest. Auch wichtig: Im Brandfall niemals den Aufzug benutzen, so DEKRA-Experte Inderthal.