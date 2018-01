später lesen Viel Stauraum und Vitrinen IMM Cologne: Sideboard ersetzt immer öfter den Schrank FOTO: Piure FOTO: Piure Teilen

Die Wohndesigner legen einen Fokus auf Möbel mit viel Stauraum und Vitrinen. Besonders im Trend liegen dabei lange Sideboards, die Schrankwände ersetzen sollen. In ihnen verschwindet, was kein Fremder sehen soll, und auf ihnen steht perfekt arrangiert, was er bemerken soll. dpa