Lifehack-Check In der Küche: Wohin nur mit den ganzen Schneideresten?

Und so geht's: Die Frischhaltedose wird mit einer Foldback-Klammer an die Vorderseite der obersten Küchenschublade geklemmt - und zwar so, dass die Box in Richtung des Raums zeigt. Anschließend die Schublade schließen. Nun kann losgeschnippelt werden. Die Reste befördert man einfach mit dem Messer oder der Hand in die Frischhaltedose.