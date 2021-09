Notwendige Arbeiten : Instandhaltungsrücklagen: Schutz vor hohen Sonderumlagen

Berlin Immobilien brauchen ab und an ein wenig Pflege. Bauliche Maßnahmen können aber schnell ins Geld gehen. Eigentümergemeinschaften sollten deshalb regelmäßig Geld beiseite legen.

Ein neues Dach, frische Farbe an der Fassade oder eine neue Schließanlage - Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden können teuer werden. Damit Wohnungseigentümer nicht jedes Mal eine Sonderumlage zahlen müssen, werden in der Regel sogenannte Instandhaltungsrücklagen gebildet, heißt es in dem Ratgeber-Buch „Eigentumswohnung“. Darauf haben Eigentümer einen Anspruch.