Möbel clever auswählen : Intelligente Lösungen für kleine Badezimmer

Intelligente Lösungen für kleine Badezimmer Laut einer Studie der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) misst das durchschnittliche Bad in Deutschland 7,8 Quadratmeter. Vor allem in kleineren Neubauwohnungen sind die Badezimmer jedoch oftmals noch kleiner und haben teilweise nur eine Größe von etwa fünf Quadratmetern.

Da ist es gar nicht so einfach, überhaupt alle Möbel im Zimmer unterzubringen, geschweige denn für eine ansprechende Optik zu sorgen. Dennoch: Mit ein bisschen Planung ist es möglich, auch aus einem kleinen Bad eine Wellnessoase zu zaubern. Wenn die Sanitärobjekte und andere Einrichtungsgegenstände zu groß, zu klobig sind oder schlicht ungünstig angeordnet sind, fühlt man sich in kleinen Räumen schnell beengt. Wer die Möbel clever auswählt und anordnet, kann jedoch in schmalen Bädern viel Platz schaffen:

- Badewanne in individueller Passform: Die Standardgröße für Badewannen liegt bei 170 Zentimeter Länge und 75 Zentimeter Breite. Das ist für ein kleines Badezimmer deutlich zu sperrig, wenn man sich darin noch bewegen können soll. Wer auf das gelegentliche Vollbad dennoch nicht verzichten möchte, sollte sich an sogenannte Raumsparbadewannen halten. Dabei handelt es sich um Wannen mit außergewöhnlichen Formen, beispielsweise Eckwannen oder asymmetrische Wannen. Sie lassen sich individuell in freie Ecken einpassen und geben so zusätzlichen Raum frei.

- Ebenerdige Dusche mit Glaswand: Die meisten Duschen sind in einen Sockel eingelassen und besitzen einen blickdichten Vorhang. So wird das Bad allerdings optisch verkleinert. Duschkabinen aus Glas trennen die Dusche weniger stark vom restlichen Bad ab und lassen es so größer wirken. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn man auf die Duschwanne verzichtet und den Duschboden in den gleichen Fliesen gestaltet, mit denen das restliche Bad ausgestattet ist. Das Wasser läuft bei dieser Lösung über eine Duschrinne ab.

- Waschtisch statt klobigem Waschbecken: Auch bei Waschbecken kann man darüber nachdenken, auf eine kleinere, platzsparende Variante zurückzugreifen. Ein kleines Waschbecken, flächenbündig in eine Möbelwaschtisch-Platte integriert, ist eine sinnvolle Alternative. Statt einer regulären Größe von 60 oder 80 Zentimetern sind für viele Verbraucher 40 Zentimeter vollkommen ausreichend.

- Stauräume schaffen: Normale Schränke nehmen häufig viel Platz ein - doch in einem kleinen Bad zählt jeder Zentimeter. Viele kleine Möbelstücke bringen eher Unruhe in einen sowieso schon engen Raum. Stattdessen sollte man in ein einzelnes größeres Teil investieren, das sich optimal ins Badezimmer einfügt. Dabei kann es sich um ein Möbelstück handeln, das extra für eine vorhandene Nische angefertigt wurde, oder beispielsweise um einen Spiegelschrank über dem Waschbecken. Spiegelschränke vereinen sogar drei Funktionen in sich: Spiegelfläche, Stauraum und Beleuchtung. Wenn der Raum recht hoch ist, kann man sich das zunutze machen, indem man Schränke oder Halterungen oberhalb des Gesichtsfeldes anbringt.

- Handtuchheizkörper: Klassische Heizungen sind sperrig und wenig ästhetisch. Kleine, schmale Handtuchheizkörper lassen das Bad wohlig warm werden und geben gleichzeitig wunderbare Handtuchhalter ab.