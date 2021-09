Einer, der alles kann : iRobot-Chef: Haushaltsroboter mit Armen sind machbar

Zum wischen und saugen sind sie längst im Einsatz - die Roboter von iRobot. Der Hersteller rechnet aber damit, dass solche Geräte in Zukunft eine Vielzahl an Aufgaben im Haushalt übernehmen können. Foto: picture alliance / dpa-tmn

Bedford Saugen, putzen, abwaschen - Hausarbeit empfinden viele Menschen als lästig. Wäre es da nicht schön, wenn ein Roboter all diese Aufgaben übernimmt? Der Chef von iRobot hält diese Idee für realisierbar.

Der Saugroboter-Spezialist iRobot stellt sich auf eine Zukunft mit mechanischen Haushaltshelfern ein, die Arme haben. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir die Umgebung, in der wir agieren, allmählich soweit verstehen, dass wir so etwas machen können“, sagte iRobot-Chef Colin Angle der dpa.