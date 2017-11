Jeder fünfte Brand im Haus beginnt am Herd

Viele Gefahren im Haushalt werden unterschätzt. Jeder fünfte vom Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer (IFS) untersuchte Brand in Wohnhäusern beginnt auf dem Küchenherd. dpa

In zwei Drittel dieser Fälle wurde der Herd unbeabsichtigt und unbemerkt eingeschaltet. Und in einem von drei Fällen entsteht ein Brand, weil vergessen wird, dass der Herd noch an ist oder weil er unbeaufsichtigt arbeitet.

Das Problem: Viele würden den Küchenherd nicht als potenzielle Brandgefahr einschätzen, erklärt IFS-Geschäftsführer Hans-Hermann Drews. Menschen neigten dazu, außergewöhnliche Gefahren zu überschätzen, aber Alltagsrisiken wie eben den Herd zu unterschätzen. Sein einfacher, aber anscheinend unterschätzter Tipp: Keine brennbaren Gegenstände auf oder zu dicht am Kochfeld abstellen.