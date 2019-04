später lesen Haushaltstipp Kaffeepads und Teebeutel möglichst trocken in den Müll geben Teilen

Bioabfall ist oft feucht. Gärt er, riecht er - und das feucht-warme Klima in der Tonne zieht Insekten an. Daher rät der Verband kommunaler Unternehmen, feuchte Abfälle möglichst in unbedrucktes und unbeschichtetes Altpapier einzuschlagen. dpa