Lifehack-Check Kann man Haare auf Textilien mit Lockenwicklern loswerden?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für den Fall der störenden Haare. Um sie von Textilien zu entfernen, soll man zu Klett-Lockenwickler greifen. Die werden dem Tipp zufolge einfach mit in die Waschmaschine gegeben.