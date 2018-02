später lesen Vorher informieren Katzenklappe in Wohnungstür nur mit Vermieter-Zustimmung FOTO: Kai Remmers FOTO: Kai Remmers Teilen

Katzen in Mietwohnungen sorgen bei den Nachbarn selten für großen Ärger. Soll das Tier aber an die frische Luft, stehen Mieter in Mehrfamilienhäusern oft vor einem Problem: Wie kommt der Vierbeiner in den Hausflur und anschließend auf die Straße? dpa