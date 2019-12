Der richtige Zeitpunkt : Kauf und Verkauf einer Immobilie

Viele träumen davon, früher oder später ein Eigenheim zu besitzen. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen für die Investition gekommen? Umgekehrt fragen sich Immobilienbesitzer mit Verkaufsabsichten, was sie beim Verkauf beachten müssen und welcher Zeitpunkt für ihr Vorhaben der günstigste ist. Wir schaffen Klarheit.

In den letzten Jahren haben die Kaufpreise für Wohnimmobilien angezogen. Vor allem in Großstädten stehen die Chancen sehr gut, Häuser und Wohnungen profitabel zu verkaufen. Um eine Einschätzung zu haben, mit welchem Preis man die Immobilie ansetzen sollte, kann es helfen, die Immobilie bewerten zu lassen.

Besonders begehrt sind Immobilien in Metropolen wie Universitätsstädten und in wirtschaftsstarken Städten. Deswegen spielen bei der Frage nach dem Verkaufszeitpunkt auch wirtschaftliche und politische Faktoren eine entscheidende Rolle. Solange es günstige Immobilienkredite gibt, dürfte die Finanzierung bei Kaufinteressenten problemlos gelingen und einen zusätzlichen Anreiz zum Kauf liefern. Was die Jahreszeit anbelangt, hängt dies vom Zustand und Alter der Immobilie ab. Dabei gilt: Sollen einfallendes Tageslicht, Balkone und Terrassenflächen zur Geltung kommen, bieten sich Frühjahr und Sommer an. Tendenziell gelten die Monate um Juni herum als verkaufsstarker Zeitpunkt, denn dann kann man auch am Abend noch eine schöne, helle Wohnung präsentieren.