Partykeller oder Fitnessraum : Keller ausbauen: Ideen und was zu beachten ist

Keller ausbauen: Ideen und was zu beachten ist

Wenn das Haus mit der Zeit zu klein und die Wohnfläche zu eng für alle Bewohner des Haushalts wird, kann sich für viele Hausbesitzer der Ausbau des Kellers lohnen. Meist wird dieser nur als Abstellfläche oder für die Waschmaschine genutzt, und das, obwohl sich ein ausgebauter Keller wunderbar in zusätzlich nutzbaren Wohnraum verwandeln lässt.

Ob es der Partykeller, die Saunalandschaft oder der Fitnessraum sein soll, ein Keller kann so manch einen Wohntraum erfüllen. Wer seinen Keller ausbauen möchte, um sein Haus zu erweitern, muss jedoch einige Dinge beachten. Sind die Weichen gestellt, sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Sind die Anforderungen an den zusätzlichen Wohnraum erfüllt, geht es an den Teil, der besondere Freude bereitet: Die Ideenfindung. Wofür soll der zusätzlich gewonnene Raum genutzt werden? Hier sind der Kreativität der Hausbesitzer keine Grenzen gesetzt. Wird der Keller nicht zu einer eigenständigen Wohnung ausgebaut, sondern für den privaten Gebrauch genutzt, lassen sich die ganz eigenen Wohnträume erfüllen.

Ein Gästezimmer macht es Freunden einfacher, zu Besuch zu kommen. Hierzu ist es besonders wichtig, dass das Keller-Gefühl mit einer gemütlichen Einrichtung und ausreichend Licht ausgestattet wird. Besonders gerne werden Keller für Hobby-, Spiel- oder Partyräume eingesetzt. Diese stellen einen hervorragenden Rückzugsort dar, um beim eigenen Hobby kreativ zu werden und eignen sich hervorragend für Film- und Spielabende mit den Freunden. Die Spielkonsole, der PC, ein großer Fernseher mit einer gemütlichen Couch sowie ein Tisch für Brett- und Kartenspiele sind hier gefragt. Der Pokerabend mit den Freunden lässt sich im Keller besonders gut veranstalten. Wer es noch professioneller gestalten möchte, kann sich durch ein Live-Casino echte Spielfreude ins eigene Heim zaubern. Über einen Live-Stream erscheint hier ein echter Croupier auf dem Bildschirm der Spieler, sodass das Casino direkt in das Spielzimmer kommt. Vergleichsplattformen helfen dabei, eines der besten Casinos im Internet ausfindig zu machen. Ebenfalls hervorragend für den Keller geeignet ist ein hauseigener Fitnessraum . Hierbei ist es wichtig, dass ausreichend Fenster vorhanden sind, um zu lüften, schließlich kommt man beim Trainieren gerne ins Schwitzen. Neben diesen Ideen gibt es noch unzählige weitere Möglichkeiten, wie man den zusätzlich gewonnenen Raum nutzen kann. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Ein Keller kann so viel mehr sein, als nur eine Rumpelkammer für all die Dinge, die oben im Haus keinen Platz finden. Wer seinen Keller ausbaut, gewinnt an Wohnfläche und kann sich den ein oder anderen Wohntraum erfüllen.