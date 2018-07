später lesen Verfärbungen vermeiden Kerzen besser dunkel lagern FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Kerzen lagern am besten an einem möglichst dunklen Ort, etwa in einem Schrank oder einer Box. Der Lagerort sollte kühl, trocken und staubfrei sein, rät die European Candle Association in Stuttgart. dpa