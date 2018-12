Stimmungsvolle Dekorationen für den Advent und die Weihnachtszeit lassen sich leicht selbst herstellen - zum Beispiel aus Kugeln für den Weihnachtsbaum, die zu Kerzenständern werden. dpa

Die Halterungen mit den Ösen an den Kugeln werden dazu entfernt und dünne Tafelkerzen darauf gesteckt. Die Händlervereinigung Stars for Europe empfiehlt, aus den Kugeln einen ganzen Kranz zu fertigen. Abwechselnd können dann zum Beispiel kleine Weihnachtssterne und Kerzen in aufeinander abgestimmten Farben in die Kugeln gesteckt werden.

Eine Alternative ist ein Apfel als Kerzenständer. Er wird dazu entkernt, und in das dünne Loch wird ein Orchideenröhrchen oder Reagenzglas gesteckt. Darin wiederum steckt später die Kerze. Der Apfel wird verziert, indem man aus dem Fruchtfleisch ein Motiv flach aussticht, Puderzucker darauf gibt und diesen leicht anschmilzt.