Hände weg : Kindersicherung in Steckdose kann Brand auslösen

Hamburg/Berlin Die üblichen Kindersicherungen für Steckdosen zum Einkleben können Brände auslösen. Aber bitte nicht erschrecken - man muss hier die Umstände betrachten.

Der greift nach allem, was er entdeckt, dreht und wendet es, fasst alles an, was ihm in den Hände fällt. Da wird auch schnell klar, warum man ihn vor Steckdosen schützen muss. Oder Steckdosen vor ihm. Doch die gängigsten Lösungen können Brände verursachen.