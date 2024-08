Ohne Absetzen abziehen Klare Sicht bei Sonne: So geht Fensterputzen ohne Streifen

Nun die Rahmen und Glasflächen mit einem Abzieher trocknen. Damit dabei keine Streifen entstehen, die Gummilippe des Abziehers am besten ohne Absetzen Bahn für Bahn über die Scheibe führen. Anschließend das Wasser an der Gummilippe des Abziehers mit einem trockenen Lappen abwischen. Das vermeidet Wasserränder und Streifen, wenn man den Abzieher neu ansetzt. Kleine Resttropfen am Fensterrand entfernt man am besten, indem man mit einem weichen, trockenen Tuch nachwischt.