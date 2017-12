später lesen Gewusst wie Klassische Papiertapete muss bis zu zwölf Minuten einweichen FOTO: Oliver Stratmann FOTO: Oliver Stratmann Teilen

Wer eine klassische Papiertapete an die Wand bringen will, sollte bedenken: Der Kleister muss nach dem Auftragen acht bis zwölf Minuten lang einweichen, rät das Deutsche Tapeten-Institut in Düsseldorf. dpa