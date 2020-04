Anders als beim Gelben Sack : Kochtöpfe dürfen in Wertstofftonne

Wer alte Kochtöpfe entsorgen will, kann sie auch in die Wertstofftonne tun. Foto: Caroline Seidel/dpa/dpa-tmn.

Berlin In jeder Stadt eine andere Regelung: Auch inhaltlich unterscheiden sich Gelber Sack, Gelbe Tonne und die Wertstofftonne. Denn wer letztere hat, kann auch Gebrauchsgegenstände einwerfen.

Es gibt Unterschiede zwischen dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne und der - meist auch gelben - Wertstofftonne. So dürfen nur in letzteren auch sogenannte „stoffgleiche Nichtverpackungen“ landen, was in den anderen gelben Alternativen untersagt ist.