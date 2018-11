später lesen Defekte Heizungen und Kamine Kohlenmonoxid-Melder an der Wand auf Kopfhöhe installieren FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Kohlenmonoxid-Melder warnen Bewohner davor, wenn eine defekte Gastherme oder ein Gasherd das tödliche Gas verströmt. Sie werden nicht wie übliche Rauchmelder an der Decke installiert, sondern hängen am besten in Kopfhöhe an der Wand, rät der Tüv Rheinland. dpa