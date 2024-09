Innovationen beim Bauen Kommt mein neues Haus jetzt aus dem 3D-Drucker?

Dennoch wird das Bauen mit dem Drucker die klassischen Bautechniken so schnell nicht ablösen, sagt Sebastian Heine. Der Bauingenieur forscht an der Bauhaus-Universität Weimar zum robotergestützten 3D-Betondruck. Mal eben in ein paar Tagen fehlenden Wohnraum mit dem Drucker hinzustellen, das funktioniere noch nicht, so Heine. Denn die Anforderungen sind hoch, an die technische Infrastruktur, an die Ausführenden, an den Baustoff.