Neues Zuhause gesucht? Kreative Wohnungssuche: Diese Wege können sich lohnen

„Ich suche ...“ - mehr oder weniger große, kreativ aufgemachte Zettel mit dieser Botschaft kleben oft an Ampel- und Lichtmasten sowie Schwarzen Brettern in Supermärkten und beim Bäcker. Aushänge an solch stark frequentierten Orten erhöhen die Chance, dass sich jemand daran erinnert und den entscheidenden Tipp gibt - oder sogar selbst vermietet oder verkauft. Beim Anbringen eigener Aushänge an die Kontaktdaten denken.