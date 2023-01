Flutkatastrophe : Krisenmanagement der ADD im Blickpunkt des U-Ausschusses

Mainz Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat am Freitag das Krisenmanagement der Landesbehörde ADD untersucht. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte zwei Tage nach der Flutwelle vom 15./16. Juli 2021 die Leitung des Katastrophenschutzes vom Landkreis Ahrweiler übernommen.

Schicker war nach eigenen Angaben bis 18. Juli 2021 Leiter der ADD-Koordinierungsstelle in Trier, ab 19. Juli dann Stabsleiter der Technischen Einsatzleitung im Ahrtal. Auf die Frage, was der in die Kritik geratene ADD-Präsident Thomas Linnertz als Einsatzleiter getan habe, sagte der Zeuge, dieser habe immer wieder an Stabsbesprechungen teilgenommen sowie Gesamt- und Richtungsentscheidungen getroffen. Zudem habe er Kontakt zu den nachgeordneten Bereichen und der Landesregierung gehalten und an Pressekonferenzen teilgenommen. Linnertz sollte später aussagen.