Oft reichen kleine Umgestaltungsmaßnahmen : Küche umgestalten: Vier Tipps mit großer Wirkung

Küche umgestalten: Vier Tipps mit großer Wirkung

Wohntrends überleben sich selbst. Deshalb entsprechen viele Wohnräume nach einigen Jahren nicht mehr den eigenen Vorstellungen - so beispielsweise die Küche. Die Anschaffung einer komplett neuen Einrichtung kann einen jedoch teuer zu stehen kommen. Glücklicherweise reichen oft bereits kleine Umgestaltungsmaßnahmen aus, um das Ambiente zu verbessern. Wie passt man die Küche mit kleinen Kniffen an veränderte Ansprüche an? Vier Tipps.

1. Küchenfronten und Griffe

Wenn Küchenfronten verbraucht und fade wirken, nimmt das der gesamten Küche an Glanz. Ein neuer Anstrich wirkt in diesem Fall wahre Wunder und ist auch mit kleinem Budget umsetzbar. Wer die Küchenfronten lackieren will, muss sie zunächst gründlich reinigen und entfetten. Die Oberfläche raut man anschließend mit Schleifpapier auf, damit die Farbe besser haftet. Statt des Anstrichs ebenfalls denkbar: der Einsatz von Kunststoff-Folien. Solche lassen sich mit etwas Geschick relativ einfach auf die alten Fronten aufziehen.

Vorsicht: Bei extrem abgenutzten Küchenfronten ist ein Komplettaustausch die bessere Entscheidung. Das gilt insbesondere dann, wenn das Grundmaterial der Fronten beschädigt ist.

Je besser die alten Küchenfronten erhalten sind, desto leichter lassen sie sich übrigens durch kleine Akzente neu inszenieren. In vielen Fällen ist so weder ein Austausch noch Anstrich nötig, damit die alten Fronten wieder strahlen. Oftmals genügen neue Griffe. Geradlinig lange Modelle sorgen für ein geordnetes Bild, während verschnörkelte Varianten alten Küchen ein verspielt jugendliches Ambiente verleihen. Stangengriffe mit breiter Basis können dem Raum wiederum eine Designer-Note geben. Nach der Demontage der alten Griffe misst man einfach den Abstand zwischen den Bohrlöchern, um die Maßeinheit für die neuen Modelle zu bestimmen.

2. Arbeitsplatte und Wandverkleidungen

Die Arbeitsplatte und Wandverkleidung sind neben den Küchenfronten die auffälligsten Elemente des Raums. Wirkt ihr Stil veraltet, beeinflusst das den Charakter des gesamten Zimmers. Der Austausch dieser Küchenbereiche kann die Raumatmosphäre wesentlich verbessern. Bei der Auswahl neuer Arbeitsplatten kommt es wegen des täglichen Gebrauchs vor allem auf robuste Materialien an. Arbeitsplatten aus Schichtstoffen wie HPL sind vergleichsweise preiswerter, als solche aus Massivholz. Letztere erzeugen eine gemütliche Atmosphäre, während Arbeitsplatten aus robustem Granit als edelste Varianten gelten.

Auch beim Austausch der Küchenrückwand ist auf Widerstandsfähigkeit zu achten. In alten Küchen ist in der Kochnische meist ein Fliesenspiegel installiert. Solche alten Fliesen müssen nicht unbedingt abgeschlagen werden. Die Installation lässt sich auf einfache und kostengünstige Art und Weise mit Nischenpaneelen überdecken. Die Montage solcher Wandverkleidungen macht kaum Dreck und kostet nur wenig Zeit.

Material-Varianten gibt es im Hinblick auf Nischenpaneele einige. Neben Kunststoff und Metall ist Glas eine denkbare Wahl. Wer sich für letztere Variante entscheidet, kann Modelle mit Motiven wählen. Sogar eigene Lieblingsfotos lassen sich auf Glaspaneele aufdrucken, um der Küche eine persönliche Note zu geben.

3. Licht und Wandfarben

Kaum etwas sorgt auf derart einfache Art und Weise für neue Raumatmosphäre wie die Umgestaltung der Wände. Wandtattoos, wasserabweisende Wandfarben und Tapeten können einzelne Wände zu echten Hinguckern machen. Wer verschiedene Bereiche des Zimmers in unterschiedlichen Farben streicht, sorgt für eine neue Strukturierung der Räumlichkeiten.

Farbwissen für einen professionellen Neuanstrich:

- Helle Farben wirken freundlich und vergrößern Räume.

- Dunkle Farben verkleinern Zimmer und vermitteln Geborgenheit.

- Warme Farben wirken aktivierend.

- Kühle Farben erweitern Zimmer und wirken erfrischend.

Genau wie die Farbe der Wände beeinflusst auch das Licht im Raum die Atmosphäre. Die Arbeitsfläche der Küche sollte möglichst gut beleuchtet sein, so beispielsweise mit fernbedienbaren LED-Lampen unter den Oberschränken der Küchenzeile. Indirektes Licht sorgt in ausgewählten Bereichen des Zimmers für mehr Gemütlichkeit.

4. Accessoires und Deko-Artikel

Wie jedes andere Zimmer lebt auch die Küche von dekorativen Elementen wie Bildern, Pflanzen und ähnlichen Accessoires. Von edlen Obstschalen bis hin zu modischen Töpfen für Küchenkräuter, besonderen Geschirrtüchern oder schönen Tischdecken verändern Deko-Artikel das gesamte Erscheinungsbild der Küche. Wer zusätzlich den Esstisch oder ähnliche Küchenmöbel austauscht, wird das Zimmer kaum wiedererkennen.