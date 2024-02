Stiftung Warentest Kühl-Gefrier-Kombinationen: Gute Geräte gibt es ab 600 Euro

Ein Rat der Warentester, damit ein an sich sparsamer Kühlschrank nicht zum Stromfresser wird: Das Gerät, wenn möglich, fern von Wärmequellen wie Herd, Geschirrspüler und Fenstern, wo die Sonne hindurchscheint, aufstellen. Am besten steht es an einer kalten Außenwand. Außerdem: Warme Gerichte vor dem Einräumen draußen abkühlen lassen und mit Kühltasche einkaufen gehen, damit die Lebensmittel möglichst kalt bleiben.