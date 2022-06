Studie : Landlust: Familien beleben auch entlegene Winkel

Berlin Das Land wird wieder attraktiv: Junge Familien ziehen gern ins Grüne. Dieser Trend lässt sich schon länger beobachten. Corona hat den Zuzug aber noch einmal befeuert.

Aus den Städten in die Dörfer: Die Menschen in Deutschland zieht es zunehmend aufs Land. „Die neue Landlust ist da und sie lässt sich auch in den Wanderungsstatistiken nachzeichnen“. Anlass war die Präsentation einer Studie zum Wanderungsgeschehen in Deutschland.