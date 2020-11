Adventsbeleuchtung : LED-Lichterketten am beliebtesten

LED-Lichterketten am beliebtesten

Hamburg Alle Jahre wieder werden zur Adventszeit Fenster und Räume mit Licht dekoriert. Besonders beliebt sind stromsparende Lichterketten.

Lichterketten und LED-Kerzen: Zur Adventszeit blinkt und leuchtet es wieder in deutschen Haushalten. Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Energieversorgers Lichtblick werden in diesem Jahr fast 18,8 Milliarden Lämpchen in Häusern und Wohnungen leuchten.