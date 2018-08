später lesen Auf richtiges Programm achten Leinen mit reichlich Wasser reinigen FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

Twittern

Teilen



Leinen will in der Waschmaschine schwimmen. Das bedeutet fürs Waschen: Man sollte ein Programm wählen, das reichlich Wasser verwendet und schonend arbeitet. Am besten gibt man auch nur die Hälfte bis zwei Drittel des maximalen Füllgewichts in die Trommel. dpa