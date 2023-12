Advent und Weichnachten Lichterketten: LED leuchtet effizienter

Eine Lichterkette mit 100 Glühlampen verbraucht demnach etwa 34 Watt pro Stunde, während eine gleich lange LED-Lichterkette nur rund 3,5 Watt benötigt. LED-Lampen wandeln bis zu 99 Prozent der verbrauchten Energie in Licht um, während Glühlampen nur etwa fünf Prozent in Licht umwandeln - der Rest geht als Wärme verloren. Dieser Effizienzunterschied macht sich auch in der Stromrechnung bemerkbar, so die Experten.