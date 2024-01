Teilverkauf, Leibrente und Co. Lohnt sich eine Immobilie als Altersvorsorge tatsächlich?

In Deutschland gibt es ungefähr 55 Prozent Mieter. „Wenn Sie die befragen, ob sie in der Zukunft ein Eigenheim erwerben wollen, sagt die große Mehrheit ja - und macht es am Ende dann doch nicht“, sagt Kommer. „Fragt man diese Menschen nach ihren Motiven, kreuzen sie überwiegend wirtschaftliche Gründe an.“ Beispiele: