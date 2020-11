Richtig geknotet : Makramee erobert die Wohnzimmer

Frankfurt/Main Makramee ist eine Knüpftechnik, die ursprünglich aus dem Orient stammt - und gerade einer der großen Wohntrends. Mit nur wenigen Knoten können auch Anfänger dekorativen Wandschmuck erschaffen.

Von den Profilen der Influencer in den sozialen Netzwerken ist es fast nicht mehr wegzudenken: Makramee.

Trendexpertin Nicolette Naumann glaubt: Dass Makramee ausgerechnet jetzt so ein großer Trend geworden ist, hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen. „Do-it-yourself hat während Corona einen starken Aufschwung bekommen. Wir waren ja dazu verdonnert, uns in unseren Wohnungen aufzuhalten.“ Makramee sei dann für viele ein Ausgleich zur Arbeit daheim geworden, sagt die Bereichsleiterin der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt.