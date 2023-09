Entscheidungshilfe Mieten oder kaufen? Wann sich ein Hauskauf lohnt

Der Experte rät hier, in monatliche und jährliche Ausgaben wie Versicherungen zu unterteilen. Außerdem ist es wichtig, an Ausgaben zu denken, die erst ein Stück weit in der Zukunft anfallen - etwa beim Auto. „Man denkt oft nicht an die Reinvestition in zehn Jahren, an die Kosten für Reparaturen und neue Reifen“, sagt Hentschel.